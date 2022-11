A conclusione del ciclo di eventi organizzati in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della montagna, martedì 13 dicembre dalle ore 10.30 nella sala conferenze di Skyway Monte Bianco a Courmayeur, si terrà l’evento “Le donne muovono le montagne – Guardare non è vedere”.

Il titolo dell’evento rimanda al tema individuato dalla FAO per la Giornata internazionale della montagna 2022, che è stato contestualizzato nel territorio regionale individuando sei donne che hanno contribuito a fare la storia della Valle d’Aosta: Eugénie Martinet, Una Cameron, Maria Ida Viglino, Ida Désandré, Aurora Vuillerminaz e Anaïs Ronc Desaymonet.

Con la collaborazione dell’Istituto storico e della resistenza della società contemporanea in Valle d’Aosta, ogni donna verrà raccontata al pubblico attraverso cenni storico-biografici, immagini evocative da proiettare, musiche di sottofondo e poesie di autori internazionali recitate dagli attori della compagnia teatrale Replicante teatro, Andrea Damarco e Alexine Dayné. La rappresentazione sarà inframezzata dalle riflessioni di Ornella Badéry, presidente del Forte di Bard, Marina Fey, Sovraintendente agli studi e Daniela Bernini, archivista ricercatrice, che, moderate dall’Assessore Luciano Caveri, si esprimeranno in merito all’esempio lasciato dalle donne storiche evocate.

Sarà l’occasione - sottolinea l’As sessore Luciano Caveri - per ritrovarci in un luogo molto rappresentativo del nostro territorio per ricordare i contributi che le donne hanno apportato alle zone di montagna. Le donne hanno sempre svolto e svolgono tuttora un ruolo chiave nel mondo, quali soggetti attivi dello sviluppo sociale ed economico dei territori montani, custodi di saperi tradizionali, della cultura locale della biodiversità e spesso promotrici di cambiamenti storici.

L’evento sarà gratuito e aperto al pubblico, con prenotazione obbligatoria scrivendo a montagna@regione.vda.it fino al raggiungimento dei posti disponibili.