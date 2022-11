Courmayeur: Féiha di Creméyerèn

Un momento di aggregazione inter-generazionale e socialità pensato per incontrarsi e divertirsi tutti insieme, prima di Natale, periodo sempre denso di impegni per tutta la comunità. Una serata di condivisione e spensieratezza, di chiacchiere e balli per riscoprire la bellezza di stare insieme ‘in presenza’.

Nel corso della serata, che ha raccolto una numerosa presenza di partecipanti, il Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota ha consegnato, a nome di tutta la comunità, un riconoscimento a coloro che si sono distinti particolarmente negli interventi di emergenza a seguito della frana del 5 agosto 2022 in Val Ferret.

In particolare è stato consegnato un attestato nominale a forma del Sindaco Rota e della presidente del Consiglio comunale, Nicole Passino, con il seguente testo:

"IL COMUNE DI COURMAYEUR RINGRAZIA per la partecipazione attiva e l’encomiabile lavoro svolto nelle operazioni di soccorso e ripristino dell’acquedotto comunale gravemente danneggiato a seguito dell’evento calamitoso in Val Ferret del 5 agosto 2022.

Per il grande senso di responsabilità, la professionalità, la competenza e la disponibilità che hanno permesso di intervenire tempestivamente fino a riportare, in breve tempo, la situazione alla normalità, a favore dell’intera comunità".



E' è stato consegnato un ringraziamento a Valerio Segor, dirigente del dipartimento programmazione risorse idriche e territorio, assetto idrogeologico dei bacini montani - R.A.V.A, per l'importante apporto e collaborazione da parte dell'Amministrazione regionale nei giorni dell'evento franoso del mese di agosto.

Premiati Gruppo acquedotto Comune di Courmayeur

Carmen Mennella

Alex Glarey

Gabriele Iuele



Doriano Jordaney

Fabrizio Salvadori (in pensione)

Matteo Pascal

Componenti del COC - Centro Operativo Comunale

Marco Vagliasindi

Valter Tacchella

Nicola Bergomi

Dario Sannicolò

Joel Crema

Mattia Gex

Luca Signore