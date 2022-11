INTEGRAZIONE ALLA DISCIPLINA DEI CONTRASSEGNI ARANCIONI E DEI PERMESSI ZTL DI TIPO “A” IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MARCHÉ VERT NOËL

Per far fronte ai disagi per i residenti e i titolari di posti auto o autorimessa nella zona interessata dalle chiusure, ha chiesto alla società in house APS di estendere la validità del contrassegno c.d. “arancione” (rilasciato ai possessori di permessi Ztl di tipo “A” in piazza Giovanni XXIII e piazza Caveri per consentire la sosta in piazza San Francesco, via Hôtel des Etats e viale della Pace) anche al nuovo parcheggio dell’area “Testa Fochi” tra le vie Monte Solarolo e Monte Pasubio.

La Giunta ha anche richiesto alla società APS che la validità di tali permessi (già prorogati dall’ordinanza n. 894/2022 relativa al Marché Vert Noël fino al 25 gennaio) sia ulteriormente estesa fino al 1° febbraio 2023, in considerazione del successivo svolgimento della Fiera di Sant’Orso. L’ordinanza n. 931/2022 stabilisce, inoltre, una nuova disciplina temporanea per i possessori dei permessi Ztl di tipo “A” in via Gorret e in piazza Roncas, in modo da consentire ai residenti e agli aventi titolo di poter transitare per accedere alle aree private (posto auto interno o autorimessa) senza limitazioni di orario, non pregiudicando la sicurezza dell’area occupata dal mercatino di Natale.

Dopo aver acquisito il parere favorevole della Questura di Aosta e del responsabile del Piano di sicurezza e dell’emergenza della manifestazione, è stato, dunque, disposto per i residenti o possessori a vario titolo di permesso Ztl di tipo “A” validi per via Gorret e per piazza Roncas (aree private dei numeri civici dal 18 al 30) la modifica dei percorsi da seguire per raggiungere il posto auto interno o l’autorimessa, consentendo il transito in entrata dal varco Ztl di via Martinet (dall’intersezione semaforica con corso Saint-Martin-de-Corléans e corso XXVI Febbraio) in direzione Nord-Sud, e il transito in uscita da via Gorret, con senso di marcia Est-Ovest, a partire dalla mezzanotte di oggi, giovedì 24 novembre, e sino al 25 gennaio 2023.

Contestualmente, per le stesse date sono stati istituiti la sospensione del tratto di area pedonale di via Martinet e il divieto di transito per tutti i veicoli in via Tourneuve, all’altezza dell’intersezione con piazza Roncas, dove è stato anche predisposto un percorso obbligato per rallentare la velocità dei veicoli. Infine, con l’ordinanza n. 934/2022 il nuovo parcheggio situato tra via Monte Solarolo e via Monte Pasubio, viene aperto fino al 1° febbraio 2023 ai possessori di permessi Ztl di tipo “A” (possessori a qualsiasi titolo di autorimessa o posto auto) per via Croce di Città che vi potranno sostare esponendo sul cruscotto il contrassegno Ztl nelle ore di apertura dei mercatini di Natale (dalle ore 10 alle ore 20,30).