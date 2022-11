PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO: AVVIATO UN PROGETTO SPERIMENTALE

La SC SPRESAL (Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro) struttura del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta, informa che nei mesi di novembre e dicembre è iniziato, in via sperimentale, un progetto di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei settori a rischio.



Il progetto si inquadra nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021/2025, Prevenzione in Edilizia ed Agricoltura e Piano Mirato di Prevenzione, e attualmente si articola in attività di supporto ed assistenza alle imprese ed in attività di vigilanza aggiuntiva, svolta anche nella giornata del sabato, non coperta dall’orario istituzionale.



L’attività di supporto ed assistenza, svolta dai tecnici della prevenzione presso la sede del Dipartimento di Prevenzione e realizzata mediante convocazione delle imprese selezionate dal data-base delle notifiche preliminari dei cantieri edili, coinvolge anche i Coordinatori della Sicurezza e le rappresentanze dei lavoratori (RLS-RLST) e consiste nella verifica della documentazione relativa alle misure di sicurezza e coordinamento progettate ed attuate nel singolo cantiere.



La fase di supporto ed assistenza viene inoltre integrata con l’attività di vigilanza, finalizzata alla verifica della corretta attuazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

“Questo nuovo impulso all’attività, soprattutto nel campo della prevenzione– spiega la direttrice della Sc SPRESAL, dott.ssa Anita Mombelloni – è quanto mai importante in questa fase storica, per evitare che la rapida crescita nel settore edile legata ai fondi del Superbonus 110% determini un calo dell’attenzione sulla tematica della prevenzione degli infortuni sul lavoro”.