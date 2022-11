Aosta: Nuova biabilità in via Cesare Battisti ciclabile

In seguito ai lavori previsti dal progetto “Aosta in bicicletta” attualmente in corso di esecuzione, in virtù della realizzazione di un tratto della nuova pista ciclabile, tramite un’ordinanza è stata rivista in maniera permanente la regolamentazione della circolazione stradale lungo via Battisti.

In particolare, con la realizzazione della pista ciclabile con doppio senso di marcia, individuata sul lato Sud della strada, è stato istituito il senso unico di marcia con direzione Est-Ovest per i veicoli che percorrono la via. Contestualmente, i veicoli che da via Battisti si immettono in via Elter hanno, ora, l’obbligo di fermarsi, e di dare la precedenza.

Inoltre, è stata prevista la sosta in linea libera e gratuita sul lato Sud di via Battisti all’interno degli stalli tracciati, ed è stato individuato un attraversamento ciclo-pedonale lungo via Monte Vodice all’intersezione con la stessa via Battisti. I due attraversamenti pedonali già presenti lungo la strada sono stati confermati.

Nel pomeriggio di domani, giovedì 24 novembre, l’impresa incaricata concluderà i lavori di posa dei cordoli spartitraffico della pista ciclabile e della segnaletica verticale e orizzontale. Al termine, il senso unico e tutte le altre modifiche istituite dall’ordinanza diverranno effettive.