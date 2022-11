Giornata contro la violenza sulle donne: spettacolo di Davide Giandrini "Come un fiore raro"

L'evento, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, è dedicato a Mia Martini e ne ripercorre la vita e l'opera artistica. Interprete originale e unica, "Mimì" ha fatto della sua esistenza, ricca di dolore e bellezza, qualcosa di straordinario: la messa in scena di questo lavoro, che ha debuttato a marzo 2021, vuole essere, secondo Davide Giandrini, un dono discreto a lei e a tutte le donne.

La narrazione è accompagnata da alcune videoproiezioni di canzoni, interviste e conversazioni, durante le quali è possibile rivederla, dai primi anni settanta fino alle ultime apparizioni, in tutta la sua cantata umanità.

Davide Giandrini, autore, poeta e regista teatrale, è tra i più riconosciuti interpreti di teatro-canzone. Si forma diplomandosi alla Scuola di Piero Mazzarella e grazie al rapporto privilegiato con Giorgio Gaber. Ha partecipato a numerosi festival teatrali e trasmissioni televisive. Interessato sopra ad ogni cosa alla poetica e alla spiritualità profonda, dal 2001 replica una sessantina di spettacoli all’anno in giro per l’Italia.

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 e ricorre il 25 novembre in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal, attiviste politiche nella Repubblica Dominicana, per ordine del sovrano domenicano Rafael Trujillo (1930-1961). (SC-LT)