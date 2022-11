l Castello di Aymavilles protagonista della trasmissione Bellitalia

In occasione dell’appuntamento settimanale con Bellitalia, trasmissione dedicata ai beni culturali e al paesaggio, ai centri urbani, alle tradizioni, e alla storia e alla cultura del nostro Paese, si parlerà anche della Valle d’Aosta.

Protagonista sarà il Castello di Aymavilles, un maniero unico nel suo genere che concentra nel suo aspetto esteriore fasi medievali e barocche, frutto delle iniziative architettoniche che, nel corso dei secoli, hanno adattato l’edificio alle esigenze e al gusto dei diversi proprietari.

Quella di Aymavilles è una dimora turrita, una fortezza gentile, in cui si cela un‘altra anima, quella di museo contenitore di una collezione: potremmo dire un moderno Cabinet de merveilles.

Una scelta non certo casuale, ma basata su precisi studi storici e rimandi cronologici con l’obiettivo di ricreare la ricca collezione purtroppo perduta del conte Vittorio Cacherano Osasco della Rocca Challant, ultimo discendente della nobile famiglia Challant ad abitare il castello.

Il conte Vittorio aveva reso l’edificio una sorta di casa museo e, di conseguenza, l'inserimento della collezione dell’Académie Saint-Anselme, storica associazione culturale fondata nel 1855 con l'intento di salvaguardare il passato attraverso l'amore per gli oggetti del territorio o per quelli più curiosi, intende far rivivere il gusto collezionistico tipico della metà dell’Ottocento.

Il castello e la sua collezione vivono in perfetta simbiosi facendosi spazi densi di memorie e di racconti tra loro comunicanti.