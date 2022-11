Dal 14 novembre sette infopoint promossi da Enval e Regione Valle d'Aosta per la corretta raccolta dei RAE

Nell’ambito della campagna di comunicazione “In Valle amiamo fare le cose per bene… anche quando separiamo i RAEE”, promossa da Assessorato all’Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Valle d’Aosta e ENVAL con il cofinanziamento del Centro di Coordinamento RAEE, dal 14 al 29 novembre si terranno sette infopoint dedicati ai cittadini con l’obiettivo di migliorare la quantità di RAEE avviati a riciclo, ovvero i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per chiarire eventuali dubbi, avere informazioni pratiche, ricevere il materiale informativo e consegnare RAEE di piccolissime dimensioni (telefoni cellulari, telecomandi, cavi, frullatori etc etc) sono in programma sette punti informativi su tutto il territorio valdostano e nei principali esercizi commerciali della Regione Valle d’Aosta, secondo il seguente calendario:

Lunedì 14 novembre presso la Confcommercio di Aosta in piazza Arco d’Augusto 10 dalle 9 alle 18

Martedì 15 novembre presso Gambalonga in via Lino Binel, 20 ad Aosta dalle 15 alle 18 Mercoledì 16 novembre presso Carrefour Express in strada Larzey - Entrèves, 4 a Courmayeur dalle 15,30 alle 18:30

Giovedì 17 novembre presso Gros Cidac in via Paravera 4 ad Aosta dalle 9 alle 18 Venerdì 18 novembre preso Conad in via Circonvallazione 126 a Verres dalle 9 alle 18

Martedì 22 novembre presso Euronics in località Grand Chemin 38 a Saint-Christophe dalle 9 alle 18

Martedì 29 novembre presso Unieuro in località Grand Chemin 230 a Saint-Christophe dalle 9 alle 18

Durante i punti informativi i cittadini potranno chiarire eventuali dubbi su cosa sono i RAEE, ovvero tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica, quindi o collegati alla rete o alimentati da pile e batterie, di cui ci si vuole liberare perché non più funzionanti o obsoleti, e in quali categorie si dividono. I RAEE si distinguono dagli altri rifiuti per la presenza del simbolo del cassonetto barrato e si suddividono principalmente in due categorie: professionali e domestici. Quest’ultimi si dividono in cinque raggruppamenti, ovvero freddo e clima, grandi bianchi, apparecchi con schermi, piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo, sorgenti luminose. Il recupero di molte delle componenti di questi RAAE è molto vantaggioso anche dal punto di vista economico ed è per questo che è stata emanata una disciplina per il recupero di questi materiali. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata presente sul sito https://envalaosta.it/<wbr></wbr>campagna_raee/

Inoltre, continua a essere disponibile per tutti i valdostani e i turisti l’APP Tabui con la sezione Tabui Green, che mette a disposizione informazioni per capire come differenziare correttamente i materiali, indirizzi e orari di apertura degli ecocentri.