“GIORNATA MONDIALE DEL PREMATURO” 2022

Ogni anno, nel mondo, circa 15 milioni di bambini nascono prima del termine e ben un milione non sopravvive. Globalmente, un neonato su 10 nasce prematuro, cioè prima della 37esima settimana di gravidanza. In Italia oltre 30.000, il 6,9% delle nascite, tasso che con la pandemia è aumentato all’11,2% nei parti da donne con infezione da Sars-Cov-2 (Registro Covid SIN).

Le problematiche collegate a questa condizione sono tante e non conosciute ed è proprio per questo motivo che il 17 novembre di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale della Prematurità, una manifestazione globale celebrata in più di 60 paesi, che dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti, che talvolta hanno problemi di salute o non sopravvivono.

L’Associazione Mano nella mano Onlus, nata nel 2016, è composta da genitori di neonati prematuri e da personale della Patologia Neonatale dell’Ospedale Beauregard, ed ha come obiettivo il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie nel difficile percorso della nascita prima del termine.

A distanza di due anni, dall’inizio della pandemia, sono molte le riflessioni che si affacciano oggi alla nostra mente circa gli effetti che il COVID 19 ha prodotto in generale sulle nostre vite ed in particolare nei reparti di terapia neonatale. Ora, sarà nuovamente possibile per la nostra associazione aiutare i nostri piccoli neonati e le loro famiglie a ricevere l’accoglienza e il supporto di cui necessitano.

Con l’intenzione di accendere un riflettore su tutti i neonati che vengono ricoverati alla nascita in un reparto di Terapia Intensiva Neonatale e offrire sostegno, condivisione e collaborazione alle famiglie che sono state colpite da questo evento, l’Associazione Mano nella Mano Onlus della Valle D’Aosta, in occasione della Giornata mondiale della Prematurità inaugurerà la Mostra fotografica “La Rinascita”, a cura dei fotografi Alex&Rose Sabato 19 Novembre alle ore 17 presso la hall dell’Ospedale Beauregard con la partecipazione di Missione Sorriso con i suoi Medici Clown, del coro La Vallée du Cervin e di Mago Marco Merlino ed il suo trucca bimbi che intratterrà tutti i bambini presenti.

Una manifestazione pensata per dare spazio e voce alle famiglie, ai neonati prematuri e a tutti gli operatori sanitari che ogni anno si prendono cura dei prematuri che permetterà all’Associazione Mano nella Mano di donare alla patologia neonatale di Aosta, materiale sanitario al fine di incentivare la qualità della degenza dei neonati pretermine e favorire le condizioni per una ottimale crescita di questi bambini, per un valore di € 3.000,00.

Il tutto sarà realizzato grazie al grandissimo impegno dei soci e volontari dell’associazione, insieme al sostegno di diverse aziende locali Ad Forum, Agl Aste Immobiliari e Ultimo Piano Immobiliare, CIDAC, Farmacia Dottor Nicola, Ferramenta Seguin Renzo & C., Panificio Meridionale da Ciccio, Pizzeria Il Gusto, Ristorfoods, Soc. Agricola Glassier/Berger e Sorgenti Monte Bianco.