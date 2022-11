Storico Carnevale Ivrea: Contributo di solidarietà dalle Componenti

Lo Storico Carnevale di Ivrea è una festa popolana dietro la quale si cela un’importante macchina organizzativa. La nostra manifestazione ha registrato negli anni un forte incremento del numero dei suoi attori protagonisti, primi fra tutti gli aranceri, e parallelamente ha visto crescere in modo esponenziale i costi di gestione, in particolare per quanto concerne l’attuazione delle recenti norme del Piano Sicurezza.

A tutto ciò, purtroppo, si è aggiunta una pesante congiuntura economica che ha avuto come conseguenza una drastica riduzione dei finanziamenti pubblici e degli investimenti privati necessari all’organizzazione del Carnevale. In particolare, le attuali tensioni geopolitiche hanno avuto come conseguenza diretta un pesante aggravio dei bilanci delle amministrazioni locali, e tra queste non fa eccezione il Comune di Ivrea. In conseguenza di ciò le squadre di aranceri e tutte le Componenti con senso di responsabilità hanno accolto l’invito dell’amministrazione comunale a partecipare, tramite un contributo di solidarietà straordinario, alla copertura di parte dei costi che saranno necessari per la realizzazione della nostra festa così come siamo abituati a conoscerla. Le squadre di aranceri a piedi, gli aranceri sui carri ed i conducenti dei carri hanno scelto di offrire un contributo individuale per ogni iscritto, mentre le restanti Componenti parteciperanno con un importo forfettario.

Piero Gillardi Presidente della Fondazione dello storico carnevale di Ivrea

La risposta pronta e positiva delle componenti all’appello lanciato dall’Amministrazione comunale dimostra - se ancora ve ne fosse bisogno - quanto sia forte l’attaccamento di queste associazioni alla nostra manifestazione. Questo, unitamente ad una serie di iniziative che Fondazione attuerà per ridurre i costi generali, consentirà lo svolgimento della manifestazione.

Stefano Sertoli Sindaco di Ivrea

Esprimo tutta la mia soddisfazione per come lo spirito di sacrificio ed il buon senso da parte di tutti gli attori del nostro Storico Carnevale ci abbiano consentito di ripartire con l’organizzazione della prossima edizione. Un grande apprezzamento a tutti coloro che hanno voluto e saputo, con l’attenta regia della Fondazione, arrivare al raggiungimento di questo accordo.

Elisabetta Piccoli Vicesindaco e Assessore alle Finanze

A nome mio e di tutta l’Amministrazione vanno i ringraziamenti alle Componenti dello Storico Carnevale di Ivrea per il contributo di solidarietà straordinario e alla Fondazione per il prezioso supporto. Ho apprezzato anche molto lo spirito di collaborazione che si è venuto a creare in nome del nostro importante e amatissimo Carnevale.

Paolo Diane Presidente dell’Associazione delle Componenti

Le componenti dello storico carnevale di Ivrea, con la doverosa responsabilità richiesta dalla grave situazione economico sociale che stiamo vivendo, hanno accolto con favore l'invito a contribuire con proprie risorse economiche alle spese necessarie per l'organizzazione dell'edizione carnevalesca del 2023.