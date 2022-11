Apertura straordinaria - Visite guidate al Castello dei Signori di Pont-Saint-Martin

L’Amministrazione Comunale di Pont-Saint-Martin e la Commissione di gestione della Biblioteca comunale M. Capra organizzano nelle giornate di sabato 12 novembre e domenica 13 novembre visite guidate al Castello dei Signori di Pont-Saint-Martin, che sarà eccezionalmente aperto al pubblico.

L’evento vuole far conoscere i risultati dei lavori del primo intervento di valorizzazione dei resti dell’antico castello dei Signori di Pont-Saint-Martin, di proprietà del comune, cominciati nel giugno 2022 e recentemente terminati.

La visita è l’occasione per conoscere la storia dei Signori di Pont-Saint-Martin ed al contempo mirare l’importante lavoro che ha interessato l’interno della bassa corte, un locale addossato alla cinta muraria settentrionale, la cosiddetta cisterna e l’area di accesso al maniero.

L’intervento e le ricerche archeologiche hanno infatti portato all’individuazione dell’articolazione originale di alcuni spazi del castello, grazie anche al ritrovamento di strutture murarie finora interrate, in parte già indicate in planimetrie di inizio XX secolo. In particolare saranno visibili la cisterna di raccolta delle acque, oggetto di un restauro degli intonaci in cocciopesto, di un consolidamento con ricomposizione della volta, così come il ripristino filologico di altre murature già danneggiate dall’asportazione di parti dei loro elementi strutturali.

La visita inoltre permetterà di vedere le creste dei muri della cinta muraria del complesso liberate dalla vegetazione dopo la disinfestazione generale ed il restauro, rimuovendo le pietre pericolanti e provvedendo al loro successivo riposizionamento, sostituendo ed integrando le mancanze con conci prelevati dai crolli in situ. Le visite guidate sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria.

Il calendario è così organizzato:

Sabato 12 novembre

Solo al pomeriggio e solo per i residenti a Pont-Saint-Martin n. 2 visite: - alle ore 14.00; - alle ore 15.00.

Domenica 13 novembre – Aperto a tutti

Mattino n. 2 visite:

alle ore 10.00

alle ore 11.00.

Pomeriggio n. 2 visite:

alle ore 14.00

alle ore 15.00.

Il ritrovo e la partenza delle singole visite sono presso l’area pic nic in Loc. Bousc Daré a Pont-Saint-Martin (lungo la strada regionale per Perloz) ed è fissato 10 minuti prima dell’orario prenotato.

L’accesso al castello prevede la percorrenza di un breve sentiero di tipo escursionistico di circa 10 minuti e pertanto sono necessarie calzature appropriate