Unchiesta Egomnia ha influito sul regolare funzionamento delle istituzioni regionali

"Una brutta pagina, che ha influito in maniera decisiva sul regolare funzionamento democratico delle istituzioni regionali. Motivo per cui, mai come oggi, crediamo ancor più fermamente nella necessità di riformare il sistema della giustizia in Italia. Perché in uno Stato di diritto deve potersi affermare, sempre e comunque, un approccio garantista alle indagini e ai processi che inevitabilmente interessano e interesseranno politica e cittadini, mai un approccio giustizialista come invece promosso da taluni nel caso dell'inchiesta Egomnia. Chi risarcirà coloro che sono finiti malauguratamente al centro delle indagini per gli anni di dolore, patimenti e amarezze che hanno investito anche le loro famiglie? Bisogna sempre ricordarsi che dietro a ogni storia, dietro a ogni atto giudiziario, ci sono persone, ed è anche e soprattutto per questo che, oltre a ribadire una non più rinviabile riforma radicale della giustizia in Italia, come partito vogliamo esprimere vicinanza e solidarietà. Da garantisti quali siamo e quali siamo sempre stati".

Il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, anche a nome del coordinamento valdostano del partito, commenta in questo modo la notizia dell'archiviazione dell'inchiesta Egomnia - richiesta dagli stessi magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Torino - sulla presunta sussistenza di un patto politico-mafioso in Valle d'Aosta tra alcuni esponenti politici regionali e personaggi legati alla 'ndrangheta.