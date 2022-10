Conclusa la campagna di solidarietà per la cancelleria sospesa

Iniziata l’11 agosto, si è conclusa il 30 settembre la terza edizione della campagna di solidarietà per la cancelleria sospesa, lanciata nel 2020 dal CSV, insieme all’Associazione Librai Italiani di Confcommercio ed al Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta.

Un aiuto concreto per aiutare le tante famiglie valdostane in difficoltà economica ed i nuclei di rifugiati ucraini con l’acquisto e donazione di materiale scolastico per permettere ai bambini di poter affrontare al meglio l’anno. Terminata la raccolta delle scatole nei 25 esercizi commerciali aderenti, la distribuzione è avvenuta grazie al coinvolgimento di 10 Enti del Terzo Settore (Croce Rossa Italiana - Comitato di Aosta, Life Share, Opera Omnia ONLUS, Società San Vincenzo de Paoli, Emporio Solidale Quotidiamo, Slow Food Aosta, Lega Islamica, Chatillon siamo noi, EnAIP Valle d’Aosta, Uniendo Raices), che hanno anche individuato i bambini e ragazzi che avevano necessità.

In totale, sono stati raccolti quasi 1000 materiali scolastici e 300 kit di cancelleria – tra zaini, quaderni, diari, astucci, matite, pennarelli, libri, penne, colla e molto altro – donati ad altrettanti bambini

Numeri in lieve flessione rispetto al passato: “Purtroppo la grave crisi economica che sta colpendo tutti noi – dal caro energia all’aumento generico dei prezzi – ha avuto ripercussioni anche su questa campagna di solidarietà – ha commentato il presidente del CSV, Claudio Latino. Proprio per questo motivo la generosità di chi ha donato materiale scolastico è ancora più encomiabile. Alla luce di questi risvolti sarà necessaria una riflessione per studiare nuovi modi per sostenere la comunità valdostana e rendere più efficace l'azione delle associazioni di volontariato sul territorio”.

Questo l’elenco degli esercizi commerciali aderenti:

· Cartolibreria BrivioDue – Piazza Chanoux 28 – AOSTA

· Libreria A La Page – Via Porta Pretoria 14 – AOSTA

· Gros Cidac – Via Paravera 4 – AOSTA

· Libreria Aubert – Via Aubert 46 – AOSTA

· Cartostile – Via L. Cerise - AOSTA

· Eliografia Bérard – Via Lys 15 – AOSTA

· Cartolandia – Frazione Glassier 1 – AYMAVILLES

· Tabaccheria di Bancod Eralda Marcella – Via Chanoux 43 - CHAMBAVE

· Cartolibreria Francisco Nicoletta – Via Chanoux 166 – CHATILLON

· Cartolibreria Magie di Carta – Via Tollein 7 – CHATILLON

· Libreria Buona Stampa – Via Roma 4 – COURMAYEUR

· Tabaccheria Barmaverain Corinne – Frazione Chez Roncoz 7B, GIGNOD

· Bazar di Sandra – Località La Place – ISSOGNE

· Cartolibreria Valdigne – Via Gran San Bernardo 24 – MORGEX

· Tabaccheria Veticoz – Piazza Assunzione – MORGEX

· Luna di Carta – Via Aosta 3 – NUS

· Cartolibreria Rigoli – Via E. Chanoux 77 – PONT-SAINT-MARTIN

· Ipermercato Carrefour – Località Autoporto – POLLEIN

· Tabaccheria di Carola Bovio – Avenue du Mont Blanc 46 – PRE SAINT DIDIER

· Tabacchi, giornali e alimentari di Roberta Morabito – Frazione Prelaz 78 – SAINT-MARCEL

· Tabaccheria Chabod – Rue de la Liberté 66 – SAINT-PIERRE

· L’Oggettiere del Borgo – Rue de la Liberté 62 – SAINT-PIERRE

· Ennegraphie – Via Roma 60 – SAINT VINCENT

· Cartolibreria Rigoli – Via Duca D’Aosta, 34 – VERRÈS

· Tabaccheria di Cherry Patruno – Via Cerlogne 6 – VILLENEUVE