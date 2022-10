“Puliamo il Mondo” torna a Donnas e Pont Saint Martin pulizia spondale Dora Baltea

La storica campagna “Puliamo il Mondo” di Legambiente torna in bassa valle, con la pulizia della sponda di Dora Baltea, in sinistra orografica, nel tratto tratto compreso tra Donnas e Pont Saint Martin. L’evento è organizzato dalle due Amministrazioni comunali in collaborazione con Legambiente Valle d’Aosta.

“Per il trentesimo anniversario di questa Campagna nazionale torniamo sulle sponde della Dora – dichiara Denis Buttol, presidente del Circolo valdostano - per vedere se l’azione dello scorso anno ha lasciato dei segni. Ci aspettiamo infatti di trovare una minor presenza di rifiuti”

I sindaci Amedeo Follioley e Marco Sucquet aggiungono: “Con questa azione continuiamo a sensibilizzare i nostri cittadini alla cura dell’ambiente e per riscoprire il tratto di Dora Baltea che fa capo al nostro territorio”.

Ritrovo sabato 5 novembre alle ore 9.00 presso il piazzale della Datalogic*, lungo la Dora.

Qui verranno formate le squadre che, fornite dagli organizzatori dei kit per la pulizia, si distribuiranno in quattro settori individuati con preventivi sopralluoghi effettuati nelle settimane scorse.

Per l’occasione sono state invitate alla partecipazione le associazioni del territorio.

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato ad un sabato successivo.

* per raggiungere agevolmente il luogo si può passare dalla rotonda a est dell’uscita autostradale di Pont Saint Martin seguendo le indicazioni per l’area industriale. Arrivati alla Dora, il luogo del ritrovo si trova percorrendo la strada in direzione di Donnas