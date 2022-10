Un nuovo logo che racconta i colori della nostra terra e del nostro cielo

Un cambiamento, spesso già avvenuto o ancora in atto, che testimonia che c’è stato nei fatti e nelle dinamiche di quella organizzazione un processo di evoluzione, di crescita, di sviluppo.

Il Centro Funzionale della Valle d’Aosta (CFVdA), nei suoi quasi vent’anni di storia, ha affrontato sempre nuove sfide per essere il più possibile a fianco dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese, e in linea con le sempre più alte aspettative di qualità, scientificità, e organizzazione richieste da un ruolo, che è al tempo stesso istituzionale e operativo.

Il nuovo logo di CFVdA intende rappresentare questo cambiamento attraverso una simbologia che recupera quella del logo precedente, ma con un nuovo stile grafico, geometrico e astratto, con un codice cromatico che rimanda ai temi e agli ambiti di pertinenza del Centro stesso.

Le aree tematiche di cui si occupa il CFVdA sono rappresentate attraverso un codice cromatico, che assegna a ciascuna un colore.

Verde: settore Agrometeo;

settore Agrometeo; Marrone: settore Geologico;

settore Geologico; Azzurro: settore Idrologico;

settore Idrologico; Giallo: settore Meteorologico;

settore Meteorologico; Argento: settore Nivologico;

settore Nivologico; Rosso: settore Rischi climatici e Allerte.

Nel nuovo logo questi colori sono sfumati e tutti presenti per dare vita a una rappresentazione stilizzata della Valle d’Aosta con le sue montagne e le sue rocce, i suoi ghiacciai e le sue nevi, le sue valli e i suoi fiumi, sempre illuminati dal sole. Un sole a cui questo logo si ispira in quanto simbolo di una regione che ha fatto dell’ambiente, dello sport e del turismo i suoi assi portanti e che non a caso vanta il massimo record di soleggiamento tra le regioni del Nord Italia.