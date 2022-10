Approvata deroga temporanea procedure inserimento strutture socio-assistenziali anziani in dimissione da strutture sanitarie

Le strutture sanitariesono sotto pressione per una nuova recrudescenza dell’epidemia da Covid19 che richiede l’occupazione di posti letto aggiuntivi. Per questo la Regione ha approvato la deroga temporanea alle procedure di inserimento nelle strutture socio-assistenziali residenziali per le persone anziane in dimissione dalle strutture sanitarie.

“Per non compromettere lo svolgimento delle attività ordinarie, in particolare quelle chirurgiche, - sottolinea l'Assessore Roberto Barmasse - è necessario, tra l’altro, collocare tempestivamente le persone anziane in dimissione dall’ospedale e dalle RSA e in attesa di un posto presso le strutture socio assistenziali residenziali. Per tale motivo è stata rivista la procedura di inserimento e ridotti i tempi. Inoltre, sono stati ampliati di 10 unità i posti presso le microcomunità per anziani convenzionate con la Regione, ed in particolare con il Domus Pacis di Donnas”.