BccValdostana in soccorso alle famiglie contro il caro bollette

Il Consiglio di Amministrazione della BCC Valdostana, riunitosi il 17 ottobre 2022, ha deliberato un plafond di 500mila euro iniziali definito “Energia alle famiglie” destinato ai nuclei familiari di soci dell’istituto di credito valdostano. La misura vuole rappresentare un sostegno concreto al territorio da parte della Banca in un momento in cui, a causa dei rincari dei costi energetici, molte famiglie versano in difficoltà economiche.

La misura, che prevede un finanziamento fino a 4mila euro e della durata massima di 24 mesi senza interessi (Taeg zero) per sostenere il pagamento delle spese di luce, gas e riscaldamento, è rivolta ai soci della banca che abbiano attivato servizi di domiciliazione bancaria delle bollette e l’accredito dello stipendio o della pensione. Rivolto a persone fisiche, gli interessati potranno chiedere informazioni presso le sedi e sportelli della BCC Valdostana sul territorio.

Il presidente della BCC Valdostana, Davide Adolfo Ferré evidenzia “In un momento difficile come quello che stiamo attraversando a causa dell’aumento dei costi dell’energia, che si ripercuotono pesantemente sul tessuto sociale del territorio valdostano, abbiamo deciso di non lasciare sole le famiglie dei soci che versano in difficoltà. Preoccupazioni e incertezza sul futuro aggravano situazioni già complesse. Abbiamo come Banca del territorio una responsabilità sociale e con questa misura facciamo la nostra parte. Questo sostegno traduce pienamente quello spirito mutualistico e cooperativo che ci contraddistingue da 40 anni”.

“Questo tendere la mano alle famiglie attraverso misure concrete e utili - aggiunge il direttore general e della BCC Valdostana, Fabio Bolzoni – è un impegno che la BCC Valdostana porta avanti con responsabilità. Con l’arrivo dell’inverno tale misura permetterà di alleviare il peso dei costi energetici che minano pesantemente i bilanci familiari dei soci e le nostre sedi e personale sono a disposizione per entrare nel merito delle singole richieste. Non escludiamo ulteriori misure in futuro, nel limite delle nostre possibilità”.