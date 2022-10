La Bottega dei Sogni sfila a Cipro

Un gruppo di 16 persone facenti parte dell’Associazione “La Bottega dei Sogni” di Aymavilles è appena rientrato da Cipro dove è stato invitato, per il quinto anno, al “Medieval Festival di Ayia Napa”. Si tratta di una manifestazione internazionale dove il gruppo di maschere veneziane ha partecipato per una decina di giorni, insieme ad altri gruppi provenienti dall’estero, a sfilate nel centro della città ed effettuato esibizioni sul palco che sono state molto apprezzate dal numeroso pubblico presente.

Durante la permanenza ad Ayia Napa Il gruppo valdostano ha avuto anche l’onore di essere scelto per la cerimonia di inaugurazione della ricostruzione della Medieval Square “Kampanario”.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco e di autorità locali ed è stata officiata dal Metropolitan di Constantia-Famagusta Father Vassilios. Inoltre, a dimostrazione dell’importanza che viene riconosciuta per la partecipazione della Bottega dei Sogni al Festival, la sua bandiera, insieme a quelle di 2 gruppi di sbandieratori, è stata ufficialmente issata nella piazza dove resterà per sempre in aggiunta a quelle della Grecia, di Cipro, di Ayia Napa, dell’Unione Europea e di quella Bizantina.