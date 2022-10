Incendio in galleria a Signayes-Aosta

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio sul raccordo A5- SS 27 del Gran San Bernardo, per un incendio autovettura che si è esteso alle adiacenze della strada. L'incendio è stato spento. Non si registrano persone coinvolte.

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio anche alla Cogne Acciai Speciali per l´incendio di un carrello elevatore alimentato a gasolio. Il principio d´incendio è stato prontamente domato dagli addetti antincendio interni. La squadra di vigili del fuoco intervenuta ha verificato, tramite l´impiego di termocamera, la presenza di eventuali focolai residui e messo in sicurezza il mezzo. Non si registrano persone coinvolte.