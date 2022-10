L-39C Albatross: Atterra ad Aosta il nuovo caccia di Jet Fighter Training

Atterrato ad Aosta giovedì 8 settembre il caccia L-39C Albatross dell’ASD Jet Fighter Training. L’aereo è partito dall’Alabama e ha trasvolato la rotta nordatlantica. Ai comandi, il pilota Massimiliano Milano, vicepresidente di JFT. A coordinare le operazioni da terra, André Claude Benin, Presidente di JFT.

L’aereo, un L- 39C Albatross di fabbricazione cecoslovacca è il nuovo velivolo di Jet Fighter Training, Associazione Sportiva Dilettantistica.

Partito dall’Alabama il 4 settembre, il monomotore ha attraversato la rotta nordatlantica per arrivare cinque giorni dopo a destinazione. Il percorso di volo Le tappe percorse sono state otto.

Le prime quattro hanno attraversato il Nord America: partito da Gadsden, in Alabama, ha fatto scalo a Pittsburgh, in Pennsylvania e Québec City il primo giorno. Il 5 settembre ha raggiunto Goose Bay, nel Golfo di Terranova; da lì è iniziata la tratta più delicata, con il primo atterraggio a Narsarsuaq, in Groenlandia. Il 6 settembre, l’L-39C è arrivato a Keflavik, in Islanda.

Il 7 settembre, è terminata la tratta atlantica, con gli scali a Wick, nel nord della Scozia e a Charleroi, in Belgio. nella soleggiata mattina dell’8 settembre, il velivolo è atterrato all’aeroporto di Aosta, dopo circa 8.200 km e 16 ore di volo effettivo. Le dichiarazioni del pilota, Massimiliano Milano Nelle parole del comandante e vicepresidente di Jet Fighter Training, Massimiliano Milano, “L-39C Albatross è un mezzo eccezionale. Dagli anni Settanta è uno strumento su cui formarsi e testare le proprie competenze di pilota. I comandi meccanici permettono di capire davvero le basi del volo in un caccia. L’emozione di pilotarlo per una tratta così lunga e impegnativa è qualcosa di indescrivibile.”

L’obiettivo di Jet Fighter Training Il trasporto del velivolo è la prima fase di un’iniziativa promossa dall’A.S.D. Jet Fighter Training, volta a promuovere la cultura aeronautica e la passione per il volo e avvicinare a questo sport i giovani, Valdostani e non.

Le dichiarazioni di Andrè Claude Benin, Presidente di JFT Nelle parole di Andrè Claude Benin, presidente di Jet Fighter Training: “l’arrivo del L-39C è solo l’inizio. Noi di Jet Fighter Training vogliamo dare ai giovani l’opportunità di avvicinarsi all’aviazione, realizzando il loro sogno di toccare da vicino un vero caccia. Siamo convinti che questa iniziativa possa invogliare ragazze e ragazzi a intraprendere un percorso di studi che li porti a svolgere la professione del pilota e a coltivare la passione per il volo, in tutte le sue forme.”

Le sfide affrontate Tra gli aeroporti visitati, Narsarsuarq in Groenlandia è ritenuto uno dei più insidiosi al mondo, in condizioni normali. Il comandante Massimiliano Milano lo ha affrontato in condizioni meteo proibitive, tanto in atterraggio quanto in decollo.

Jet Fighter Training si augura di potere condividere l’incredibile mondo del volo con tutti gli appassionati, Domenica 23 Ottobre, presso l’Aeroporto Corrado Gex di Aosta dove si terrà una giornata a “porte aperte” per tutti coloro che lo desiderassero, così da potere parlare con il nostro team e toccare da vicino il fantastico Albatros L-39C.