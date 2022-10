Doues festeggia la sua seconda centenaria

dx, l'assessore Abram Flavia, l'assessore e pronipote Riane Aldino con la sua famiglia Elisa e la moglie Rosella, la nipote Angela, il neo sindaco Abram Giorgio, il vicesindaco Diemoz Daniel e in basso l'altro pronipote Paolo e al centro la festeggiata

Doues il 12 ottobre 2022 ha festeggiato la seconda centenaria di quest'anno (grande traguardo per un medio comune) si tratta di Cerise Odetta nata a Posseille nel comune di Doues il 12 ottobre 1922 è stata festeggiata in occasione del centesimo anniversario dalla nipote Angela e dai pronipoti Paolo e Aldino con la moglie Rosella e i figli Elisa e Andrea, e la Giunta municipale che ha donato alla nonnina una bella composizione di orchidee.

E' proprio il caso di dire che Odetta il secolo di vita proprio non lo dimostra,una pelle invidiabile con pochissime rughe , una mente molto presente e una grande capacità umoristica.

Vivere 100 anni è raro, e meritatamente è un anniversario che deve essere celebrato in un modo speciale. Nonna Odetta vive in gran forma circondata dall'affetto del personale e degli ospiti della microcomunita "mon repos" di Doues. La vita di Odetta è stata impregnata di semplicità, le sue mucche, il lavoro nella campagna, la cura dell'orto, l'abilità del lavoro ai ferri che con grande esperienza iniziava nel carpava e filare la lana che gli serviva per realizzare calze,canottiere, maglie gilet, sciarpe scialle.

Tutto questo insieme ad un alimentazione attenta all'essenziale l'ha aiutata ad affrontare positivamente la quotidianità nell'amore incondizionato verso il marito.

Quando le forze sono venute più deboli Odetta e Adolfo hanno deciso di entrare in microcomunita era l'anno 2009 Odetta rimasta vedova è stata sostenuta dagli ospiti della microcomunita che sono diventati la sua nuova famiglia. Tantissimi auguri con la speranza che Odetta continui ad essere goiosa e capace ancora di emozionarsi delle piccole cose che aiutano ad affrontare la vita nella sua quotidianità.