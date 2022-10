Un trattore 4.0 per gli agricoltori di Forrestgump VdA

“Oggi, lunedì 10 ottobre, si concretizza uno degli obiettivi che Forrestgump VdA si era prefissato negli ultimi due anni: l’acquisto di un trattore. Un’azione resa possibile grazie al lavoro dei ragazzi, al ricavato delle raccolte fondi messe in campo dalla comunità valdostana in risposta al furto subito a maggio, al sostegno di Mafer e Landini Trattori”. Sono le parole del Presidente della cooperativa ForrestGump VdA 2.0 Roberto Grasso in occasione della consegna del trattore Landini Mistral 060.

La cerimonia si è svolta sul piazzale della Chiesa e del Comune di Doues (comune in cui nel 2015 è nata Forrestgump VdA), alla presenza dei ragazzi, di un rappresentate dell’azienda Mafer e dell’ispettore d’area Landini Trattori.

“Il trattore consentirà ai nostri ragazzi di lavorare con maggiore efficienza ed in totale autonomia” ha ribadito il presidente.

Mafer e Landini hanno creato rete al fine di sostenere ForrestGump in questo percorso di crescita.

“Ci sembrava un’azione dovuta - sottolinea Mafer - visto il grande impegno e lavoro che questi ragazzi mettono in campo ogni giorno. Siamo riusciti, anche grazie a Landini, a venire incontro a questi ragazzi creando un’offerta economicamente vantaggiosa”.

*****

FORRESTGUMP

Forrest gump è un'associazione senza scopo di lucro che mira, non solo un’autonomia economica e lavorativa per le persone disabili, ma anche un’opportunità di lavoro per le persone abili. Vogliamo diventare al più presto un soggetto economico e costituire una cooperativa competitiva sul mercato, nel settore dell’agricoltura sociale e del piccolo artigianato del legno.

Abbiamo iniziato a collaborare con altre associazioni, cooperative e soggetti sociali del territorio che credono come noi nei valori dell’agricoltura di montagna, dei lavori della tradizione locale e del rispetto dell’ambiente naturale.

Stiamo avviando a Doues una fattoria sociale e sviluppando sinergie con le altre realtà produttive con cui collaboriamo.