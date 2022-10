Cittadinanzattiva Valle d’Aosta al lavoro per favorire inserimento cittadini stranieri

Per accedere a determinati servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni è necessario essere in possesso di specifici documenti (ad es. l’ISEE) e strumenti (come SPID e CIE). Per l’assistenza sanitaria i possessori di regolare permesso di soggiorno possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) rivolgendosi alla ASL del Comune di residenza o domicilio. Queste ed altre informazioni sono

contenute nella Guida “Diritti dei consumatori – piccola guida per cittadini stranieri”, realizzata da Cittadinanzattiva nell’ambito delle iniziative a vantaggio dei consumatori e finanziata dal Ministero dello sviluppo economico, legge 388/2000 – anno 2021.

La guida, disponibile anche in lingua inglese, spagnola e francese (scaricabili dalla pagina progetto), è stata progettata e sarà diffusa in collaborazione con CIES onlus (Centro Informazione Educazione allo Sviluppo), CILD (Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili), FEDUF (Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio, TEFA Colombia onlus (Tutela, Educazione, Formazione, Ambiente) e delle realtà locali di Cittadinanzattiva impegnate nel supporto a cittadini stranieri.



Gli strumenti di accesso ai servizi (ISEE, SPID e Carta d’Identità Elettronica), l’assistenza sanitaria, i servizi bancari e finanziari, l'abitazione, le bollette, sono gli ambiti principali sui quali la guida vuole offrire strumenti e informazioni ai cittadini stranieri per accrescere la loro consapevolezza e, in caso di disservizi, presentare reclamo o contattare Associazioni di tutela.

Un approfondimento specifico è dedicato al Codice del Consumo: quali sono le regole a cui attenersi e i diritti che si possono far valere nelle diverse situazioni

(ad es. l’acquisto di beni e servizi, le vendite e gli acquisti su Internet, la pubblicità o la possibilità di cambiare idea su un acquisto effettuato), nonché come rivolgersi alle Associazioni di consumatori.

“Ad oggi in Italia, secondo il rapporto annuale Istat 2022, gli stranieri residenti sono 5.193.669. Si tratta spesso di cittadini che, per problemi anche linguistici, incontrano difficoltà nel districarsi tra servizi fondamentali, come il servizio sanitario, i servizi energetici, bancari, abitativi” riferisce Tiziana Toto, responsabile nazionale delle politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva e ribadisce Mariagrazia Vacchina segretaria regionale CA VdA, ricordando che “in merito risulta illuminate la scelta della migliore difesa civica mondiale di curare la traduzione delle leggi in lingua comprensibile agli esclusi, anche in regime carcerario, come avviene per le minoranze canadesi e come avvenuto in Italia per la migrazione albanese. Scopo di questa piccola guida è quello di fornire orientamenti e consigli per diventare consumatori corretti, attivi e consapevoli, nella convinzione che per l’inclusione sia determinante la consapevolezza di diritti e doveri”.

Per informazioni e segnalazioni sui vari temi della Guida, Cittadinanzattiva ha messo a disposizione uno sportello telefonico nazionale attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17, al n. 0636718040

