Donnas. Traduttori per favorire l'inserimento degli alunni ucraini

La mozione chiedeva di istituire un fondo per sostenere gli ucraini ospiti del CAS di Donnas è stato uno degli argomenti più dibattuti. Sul punto ha preso la parola l’Assessore Pitti che ha motivato dettagliatamente la contrarietà della maggioranza in quanto sarebbe null’altro che una copia di quanto già previsto in Valle e inoltre di difficile gestione “sul sito del CELVA è tutto spiegato, ai soggetti ospiti del CAS sono offerti tutta una serie di servizi: vitto e alloggio, trasporto gratuito, pocket money, cure. Per chi volesse è possibile versare su un fondo gestito dalla Fondazione Comunitaria”.

Pitti ha poi spiegato come il Comune si sia già attivato in proposito “oltre a essere in contatto con la struttura e gli operatori, stiamo aiutando la scuola primaria avendo messo a disposizione alcuni traduttori per l’inserimento dei ragazzi a scuola. Inoltre è partito il corso di italiano presso la biblioteca e alcune associazioni sportive si sono date disponibili ad accogliere i ragazzi ucraini”.

Adunanza del Consiglio comunale

La variazione di bilancio è stata illustrata dal Vice Sindaco Matteo Bosonin “abbiamo maggiori spese d’investimento sia per l’efficientamento energetico che per il restauro e risanamento di Palazzo Henrielli. Altri lavori sono le opere per mitigare i movimenti franosi in località Valley Guyet/i Pian oltre ad un aumento dei costi per la messa in sicurezza di Bondon, Praposa e Pramotton. Sarà poi realizzato il bypass tra l’acquedotto di Pont e Donnas. Altre spese sono l’incremento dei prezzi per i lavori della piazzetta davanti alla scuola primaria e quelli di Prelle”.

Il Vice Sindaco ha poi spiegato come sia necessario aggiornare il DUP inserendo i progetti presentati dal Comune di Donnas e finanziati dai fondi PNRR, quelli riguardanti Palazzo Henrielli e la scuola di Vert. Quest’ultima ha ottenuto un finanziamento di 1 milione e mezzo per il rifacimento ma una quota aggiuntiva di 200 mila euro sarà finanziata dal Comune con risorse proprie perché è stato previsto un ampliamento per soddisfare eventuali esigenze di protezione civile.

A tal proposito il Sindaco Amedeo Follioley ha chiarito le tempistiche che prevedono per fine anno il progetto di fattibilità, poi progettazione e assegnazione lavori e 2 anni e mezzo di lavori in modo che entro il 2026 sia tutto terminato, intanto si sta pensando ad un piano di dislocazione dei due plessi scolastici che resteranno comunque separati, magari con il posizionamento di unità prefabbricate.

Il Sindaco ha infine risposto alle due interrogazioni “per quanto riguarda l’emergenza siccità ad aprile è stata emessa un’ordinanza di chiusura dei fontanili, sono state fatte numerosemanutenzioni, inoltre è in corso uno studio per il rilevamento delle perdite e sono previsti, anche se non a breve l’istallazione dei contatori digitali. Il tutto però non è competenza diretta del Comune” e ha continuato “sull’Istituto Musicale ho poco da dire, a Donnas non abbiamo edifici in grado di ospitare l’Istituto e nemmeno terreni su cui pensare di sistemarlo”. Per informazioni: Assessore Istruzione, Politiche educative e Sport Maurizio Pitti Tel: 346 2297503 mail: pittimaurizio@gmail.com