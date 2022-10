Torna ad Aosta Enfanthéâtre, 10 spettacoli più uno in patois

La stagione 2021-2022 si è chiusa con un totale di 1.538 spettatori nei dieci spettacoli organizzati al Cinéma Théâtre de la Ville; in totale sono stati incassati oltre 5.500 euro.

A vincere la rassegna, votato dai bambini partecipanti, è stato lo spettacolo "Buiobu" della compagnia teatrale Bibò Teatro di Meda, in provincia di Monza e Brianza, con 9,8 punti. La rassegna ripartirà il 5 novembre nel rinnovato teatro Giuseppe Giacosa con lo spettacolo "Hansel e Gretel" della compagnia Il Baule Volante di Ferrara; saranno dieci spettacoli in tutto, con l'aggiunta dello Charaban di petchou, evento gratuito dei teatro popolare in patois, il 26 novembre. "Speriamo possa essere un elemento di pluralità" dice l'assessore alla Cultura del Comune di Aosta, Samuele Tedesco.

Durante il primo appuntamentom i bambini saranno accolti a uno scrigno pieno di semi per scoprire "un senso di responsabilità nei confronti del pianeta" aggiunge Tedesco. Tra le novità dell'edizione 2022-2023, la nascita dello spin-off "FunThéâtre", tre spettacoli dedicati alle scuole medie e superiori la mattina e aperti al pubblico, anche di adulti, la sera. Gli appuntamenti sono venerdì 11 novembre con "Saluti dalla terra", venerdì 2 dicembre con "Omertà" e martedì 24 gennaio 2023 con "Bent". Per il cartellone principale, dopo "Hansel e Gretel" toccherà sabato 12 novembre a "L'acciarino magico" della compagnia Teatro dell'Orsa di Reggio Emilia; sabato 19 novembre tocca a "Ortaggi all'arrembaggio" della Compagnia Filodirame di Brescia; sabato 26 novembre l'appuntamento è con Lo Charaban di Aosta; sabato 3 dicembre tocca a "Il sogno di Leonardo" della compagnia Barabao Teatro di Padova; sabato 10 dicembre va in scena "L'Arca" del Teatro del Vento di Bergamo; sabato 17 dicembre si completa l'anno con "Fabule e Scarpule" della compagnia Biboteatro di Meda, che ha vinto l'edizione passata.

Il 2023 si aprirà sabato 7 gennaio con "La regina dell'acqua" della Compagnia Gli Alcuni di Treviso; sabato 14 gennaio sarà la volta di uno spettacolo in francese, "À deux on a moins froid" della compagnie Les Yeux comme des Hublots di Strasburgo. Gli ultimi due spettacoli sono sabato 21 gennaio con "Storia di un bambino e di un pinguino" della compagnia Teatro Telaio di Brescia e "C'era due volte un piede", il sabato successivo, con l'artista italoargentina Veronica Gonzalez per la regia di Laura Kibel. Tutti gli spettacoli si terranno al Giacosa alle 15. Il costo del biglietto è di 3 euro per i bambini e di 5 per gli adulti accompagnatori.