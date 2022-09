Le comunità energetiche in Valle d’Aosta: un impegno possibile per la nostra conversione ecologica?

Di fronte alla grave crisi energetica accentuata dal conflitto in corso, diventa ancora più urgente porre l’ecologia integrale applicata al centro delle strategie pastorali della Chiesa. Ne è convinto il vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana, che ha voluto l'organizzazione di un convegno sulle comunità energetiche.

L'iniziativa è tanto più importante per il fatto che la Regione si è dotata di una legge che favorisce la cosostituzione di comunità energetiche in Valle che costituiscono uno strumento particolarmente efficace per promuovere una cultura e una prassi coerente dell’ecologia integrale, rafforzare i legami di comunità, costruire reti aperte e inclusive sui territori, prevenire e combattere la povertà energetica, accelerare la transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile sotto un profilo socio-ambientale e più inclusivo.

Nel solco del Cammino sinodale, di cui la transizione energetica – sostenuta da innovativi percorsi formativi e vissuta come prassi di vita comunitaria – è parte integrante e qualificante, il Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali si propone di rafforzare l’opera di animazione, accompagnamento e orientamento delle buone pratiche consolidate, avviate o in corso; di approntare un servizio di consulenza a supporto delle iniziative di creazione di Comunità energetiche, secondo uno stile di sussidiarietà; di mettere a disposizione degli strumenti per accompagnare – a livello pastorale, tecnico e giuridico – il processo di progettazione e costituzione di Comunità energetiche.

La Fédération des Coopératives Valdôtaines, invitata dall'Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Aosta, partecipa sabato 1 ottobre ad un incontro di studio e di approfondimento sulle comunità energetiche.

La Fédération contribuirà alla discussione attraverso l’intervento dell’Ing. Daniele Domanin, Direttore della cooperativa associata C.E.G. e Consigliere nazionale di Presidenza Confcooperative consumo e utenza, nonché referente territoriale della Fédération sul tema dellecomunità energetiche.

Il Presidente della Fédération Davide Casola, evidenzia come il sistema cooperativo sia a tuttigli effetti una comunità che rappresenta un insieme di valori necessari affinchè diventi vettore diazioni di vera sostenibilità anche nell’ottica di sviluppo delle comunità energetiche.

Sabato 1° ottobre 2022 – Salone del Vescovado – Via Mons. de Sales, 3 – Aosta

Incontro di studio e di approfondimento a un anno dalla Settimana sociale dei cattolici a Taranto

Programma:

Ore 9.00 arrivi

Ore 9.15 saluto del Vescovo di Aosta, Mons. Franco Lovignana, e avvio dei lavori a cura dei delegati alla Settimana Sociale dei Cattolici di Taranto (ottobre 2021)

Ore 9.30 L'energia che rinnova la comunità: ecologia integrale e comunità energetiche

Prof. Pierpaolo Simonini – Facoltà teologica di Torino

Ore 10.00 L’inquadramento delle Comunità energetiche nella politica energetica nazionale

prof. Pippo Ranci – Professore di Politica economica Università Cattolica di Milano (in collegamento streaming)

Ore 10.15 Gli aspetti tecnici delle Comunità energetiche: come valorizzare l’autoconsumo elettrico

Ing. Andrea Galliani – Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale – ARERA – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Ore 10.45 La governance e la sostenibilità sociale delle Comunità energetiche

Ing. Daniele Domanin – Consigliere nazionale di Presidenza Confcooperative consumo e utenza

Ore 11.15 pausa

Ore 11.30 Il percorso della Regione Autonoma Valle d’Aosta verso le Comunità energetiche

Luigi Bertschy – Assessore Sviluppo economico, Formazione e Lavoro e Massimo Broccolato – dirigente della struttura Sviluppo energetico sostenibile

Ore 12.00 conclusioni

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Aosta