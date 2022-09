Regolamentati accordi di cooperazione piccole stazioni sciistiche

L’obiettivo, definito con la legge regionale 15/2022, prevede il mantenimento e lo sviluppo dell'offerta turistica delle piccole stazioni fortemente condizionate dalle loro dimensioni, ma con delle potenzialità di sviluppo.

Le linee guida sono frutto di un lavoro di concertazione e condivisione del Tavolo previsto dalla legge regionale, presieduto dall’Assessore allo sviluppo economico formazione e lavoro Luigi Bertschy, a cui hanno partecipato i referenti delle strutture regionali coinvolte, tre amministratori comunali indicati dal CPEL, i rappresentanti di ADAVA, Confcommercio, AVMS, AVIF, Finaosta.

Entro la fine del mese, i concessionari di impianti a fune e i gestori di piste di sci di discesa potranno presentare apposita domanda e redigere gli accordi di cooperazione ed i progetti correlati. Le linee guida adottate permettono di garantire uno standard e rendere sinergiche le volontà di sviluppo che accomunano i territori e i gestori delle piccole stazioni.

I progetti verranno finanziati sul bilancio 2022 per un valore massimo di 2 milioni di euro.

Le stazioni interessate dall’iniziativa sono insediate nei comuni di: Gressoney-Saint-Jean, Champorcher, Brusson, Antagnod, Saint Vincent, Chamois, Saint Rhémy en Bosses, Ollomont, Cogne, Rhêmes-Notre-Dame, Valgrisenche, La Magdeleine. Di queste 5 sono gestite direttamente dai Comuni, le altre dalle società di impianti a fune.

La volontà politica, alla base della legge portata avanti dal Consiglio regionale poi nel Tavolo, intende supportare anche finanziariamente una riorganizzazione complessiva delle piccole stazioni sciistiche e del territorio in cui sono collocate. Saranno approvati infatti i progetti che presenteranno un’azione di sviluppo sinergica e armoniosa che coinvolgano tutti i portatori di interessi locali. Un primo obiettivo da raggiungere sarà la definizione di un’offerta commerciale unica per la pratica dello sci in queste stazioni – dichiara l’assessore Luigi Bertschy (nella foto).