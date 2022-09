CORSI DI SCUOLA MEDIA PER ADULTI

Il CRIA (Centro Regionale Istruzione Adulti) organizza corsi gratuiti per ottenere il

diploma di terza media. Le iscrizioni sono aperte fino al 15/10/2022. Per informazioni

è necessario recarsi presso la sede di Aosta, in Via Chambéry n.105 presso l’ex

Istituto per Geometri o contattare il numero di telefono 0165/262134 o scrivere

all’indirizzo email: cria-imanzetti@mail.scuole.vda.it

I corsi si svolgeranno dal lunedì al giovedì al mattino (h 8.30/13) o al pomeriggio (h

16/20.30) a seconda delle esigenze personali. La durata minima è di un anno scolastico. Il percorso è rivolto agli adulti che intendono iniziare, recuperare e portare a termine il proprio percorso di studi fino al conseguimento del diploma di terza media.