Nomisma stima un aumento del 60% per la luce

Nel prossimo trimestre si rischia un aumento del 60% circa per le bollette della luce, con un nuovo massimo del prezzo dell’elettricità di 66,6 centesimi per kWh, 25 centesimi in più rispetto al trimestre precedente: è Nomisma Energia a dare l’allarme – si apprende dall’ Ansa – che ha presentato le nuove stime, affermando che “senza interventi del governo, l’impennata sarebbe addirittura del 100%“.