Fitch conferma per Cva Spa Il Rating Bbb+ Con Outlook Stabile

La conferma riflette principalmente il solido profilo di business del Gruppo, che possiede un importante parco di asset di generazione pulita, beneficia in questa fase storica di prezzi dell'energia elettrica persistentemente elevati e di un’integrazione ben strutturata nelle diverse fasi del mercato energetico green, con trascurabile esposizione alle difficoltà del mercato del gas.

“La conferma del nostro rating in una situazione di mercato e normativa così complessa come quella che stiamo vivendo, è un’ulteriore dimostrazione della capacità del Gruppo di gestire scenari economici critici ed in rapida evoluzione e conferma, ancora una volta, la solidità e la qualità degli assets e delle persone di CVA, nonché la validità del piano di sviluppo industriale 2022-2026” ha dichiarato l’Amministratore delegato, Giuseppe Argirò (nella foto).

La conferma del rating considera la struttura patrimoniale prudente del Gruppo, con moderate prospettive di re-leveraging anche dopo l'esenzione dalla legge Madia. Per Fitch questo, insieme a una solida posizione di liquidità, consente a CVA di soddisfare i requisiti di richiesta di margini a garanzia delle operazioni di copertura, che attende diminuiscano nel quarto trimestre, pur favorendo eccezionali performance economiche nonostante la scarsità di precipitazioni nel 2022.

“Operiamo in un settore nel quale, in Italia come all’estero, diversi importanti imprese stanno soffrendo significative tensioni finanziarie, e vediamo insieme riconosciute una prudente strategia finanziaria e una lungimirante strategia industriale di diversificazione, geografica e tecnologica, degli asset di produzione” commenta il Presidente Marco Cantamessa, che aggiunge “Siamo confidenti che, procedendo su questa strada, ciò possa anche portare ad un aggiornamento di rating positivo.”