Dagli Alpini quattro statue per il parco cittadino Emilio Lussu

Ricevuto ufficialmente ad Ivrea l’incarico di organizzare per il 2023 (23 e 24 settembre) il Raduno del Primo Raggruppamento Alpini la Sezione Valdostana inizia i lavori di preparazione dell’evento presentando i Bozzetti vincitori del Concorso indetto per la scelta di euattro statue da donare alla città di Aosta.

La cerimonia è in programma giovedì sera (22 settembre ) alle ore 17.00 nel Salone Ducale del Municipio di Aosta. Il legame indissolubile che unisce il Capoluogo con il Corpo degli Alpini vivrà dunque un altro momento di calore , dieci anni dopo la concessione all’Ana Valdostana della Cittadinanza Onoraria. Questa volta saranno gli alpini a voler lasciare una testimonianza concreta dell’affetto che li lega ad Aosta donando quattro statue , di qualsivoglia fattura, di altezza variabile da 1.60 a 1.80 metri , che verranno collocate nei giardini pubblici di Aosta in via Conseil des Commis, dedicati ad Emilio Lussu .

Il Concorso, terminato a fine agosto, ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico e sono stati ben 26.306 i voti espressi. Giovedì sera saranno presenti gli undici scultori che hanno aderito all’iniziativa e quattro di essi avranno il privilegio di poter creare un’opera destinata a durare nel tempo.

Presenti il Vessillo Sezionale ed i Gagliardetti dei Gruppi questa cerimonia sarà anche l’occasione per ricordare San Maurizio il Patrono degli Alpini .