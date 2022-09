Solidarietà e vicinanza della Valle d’Aosta alla popolazione delle Marche colpita dall’alluvione

La vicinanza del Governo regionale e di tutta la comunità valdostana alla popolazione delle Marche colpita dall’alluvione è stata espressa oggi dal Presidente della Regione Valle d’Aosta al collega marchigiano Francesco Acquaroli, sottolineando un pensiero particolare alle famiglie di chi ha perso la vita e di chi si trova a fronteggiare l’emergenza.

Il Presidente della Regione ha anche manifestato la disponibilità nel fornire aiuto concreto mettendo a disposizione personale e mezzi per le opere di soccorso e di prima necessità, direttamente o attraverso il sistema di Protezione civile.

Sono almeno dieci le vittime dell'alluvione che investito le Marche, mettendo in ginocchio intere cittadine, letteralmente sommerse dall'acqua. Quattro di loro sono di Pianello di Ostra, un paesino dell'entroterra in provincia di Ancona. Due sono padre e figlio, Giuseppe e Andrea Tisba, rispettivamente di 65 e 25 anni. Sono morti insieme, intrappolati nel loro garage. Secondo le ricostruzioni, il figlio sarebbe sceso nel tentativo di recuperare l'automobile, il padre lo avrebbe seguito per aiutarlo, ma entrambi sarebbero stati travolti da un'ondata di acqua e fango.