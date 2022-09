Sospeso medico no vax Usl cerca sostituto

Silvio Boggio, medico di assistenza primaria nella Valle del Lys, è stato interdetto dall'esercizio della professione medica per i prossimi sei mesi. L'Usl della Valle d'Aosta "si è attivata al fine di reperire un sostituto- si legge in una nota firmata dall'azienda sanitaria-. Gli assistiti potranno, pertanto, scegliere un altro medico di famiglia nei limiti del massimale stabilito dalla norma nel distretto n.4 - ambito territoriale 4".

L'azienda ricorda che per "dare supporto alle carenze dei medici di assistenza primaria e di garantire la continuità assistenziale ai residenti nelle località scoperte", nei mesi di settembre e ottobre rimarranno attivi gli ambulatori ad accesso diretto di Donnas e Gressoney-Saint-Jean.

Questi ambulatori sono operativi nei giorni feriali e non è prevista l'attività a domicilio. Sono anche stati incaricati due medici specialisti per l'assistenza domiciliare ai pazienti non deambulati e agli ospiti nelle strutture socio sanitarie pubbliche e private del distretto 4.