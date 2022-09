RICORDIAMO CORRADO GEX ED ANSELMO D’AOSTA

A proposito di elezioni per il Parlamento della Repubblica, vale la pena di ricordare due figure che fanno parte della storia della Vallée. Grande l’impegno profuso dall’On. Corrado Gex che dovrebbe essere preso ad esempio da chi aspira al prestigioso incarico di rappresentare la Vallée a Roma.

Un'altra figura che merita riflessione è quella di Anselmo d’Aosta che è il Valdostano più famoso nel mondo. Guai a noi se dimentichiamo le radici storico-culturali della nostra Pétite Patrie.

Il 25 aprile del 1966 a Castelnuovo di Ceva precipitava l’aereo guidato dall’On. Corrado Gex parlamentare della Valle d’Aosta e già Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione.

Moriva così a soli 34 anni un protagonista della vita pubblica valdostana ed un pioniere validissimo del volo in alta montagna. Con Lui, trascinati nel vortice della fine, Giuseppe e Wilma Adorno, Giuseppe Chiavenuto, Maria Coudre, Plinio Maglione, Edy Tilliot e Maria Adriana Zagari.

54 anni or sono si è consumata una tragedia immensa che ha sconvolto la Vallée molto affezionata sia al suo deputato che a quelli che lo hanno accompagnato nello schianto mortale.

Corrado Gex era indubbiamente un innovatore e lo ha dimostrato sin da quando a soli 27 anni assunse la guida dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione mostrando grande interesse per la creazione di una “École Valdôtaine” capace di tutelare la secolare tradizione linguistica del Pays d’Aoste con la promozione della “Langue maternelle” e con la difesa ad oltranza del patois.

Le Sue proposte di legge per regolare il volo e l’atterraggio in alta montagna hanno anticipato con lungimiranza le norme successive e sono state molto utili per favorire il turismo in alta quota su tutto l’arco alpino ed in Europa. Il Suo principale collaboratore, che all’epoca era Suo segretario, è stato Mario Andrione che, con la elezione di Corrado Gex alla Camera dei Deputati, divenne Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione nella Giunta dell’Avv. Severino Caveri.