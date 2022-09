Incidente fra un camper e una motocicletta sulla statale 26 nel comune di Morgex. Sul posto il 118 che ha preso in carico il motociclista che, per accertamenti, è stato portato al pronto soccorso, i vvf di Courmayeur, che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente, mentre i carabinieri hanno effetuato i rilive per drfinire la dinamica dello scontro.