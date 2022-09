Pollein: Corso di fotografia articolato in dieci lezioni da due ore ciascuna

Durante il corso – diviso in tre livelli (facile, intermedio, avanzato) – il docente Luca Nicoletti insegnerà tutti i fondamenti della fotografia, dalla composizione alla gestione della luce e del colore, dall’utilizzo del flash a quello della fotocamera in manuale per personalizzare al meglio le proprie immagini, e molto altro. Il primo incontro si terrà giovedì 22 settembre dalle ore 20 alle 22 nella Sala polivalente del municipio, e proseguirà tutti i giovedì con lo stesso orario fino al 24 novembre. Al termine del corso verrà effettuata un’uscita sul campo per mettere in pratica quanto appreso.

Le iscrizioni – per un massimo di venti partecipanti – chiuderanno il 13 settembre per i residenti a Pollein (che avranno anche uno sconto) e il 19 settembre per i non residenti, e possono essere effettuate sull’apposito modulo online.