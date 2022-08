Il consultorio di Verrès riprenderà l’attività a partire da venerdì 2 settembre 2022.

Le opere di adeguamento, messa a norma e riqualificazione dei locali, avviate il 16 maggio scorso, sono state portate a termine nei tempi previsti e sono stati portati a termine anche i lavori di pulizia e sanificazione ed i collaudi necessari.

l consultorio sarà temporaneamente aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, in attesa del completamento degli ultimi lavori di riqualificazione programmati entro la fine dell’anno.

L'Usl informa che:

l’orario di apertura al pubblico è dalle ore 07:00 del mattino per l’effettuazione dei prelievi per esami bio-umorali;



lo sportello per l’espletamento delle pratiche amministrative – CUP, ufficio scelta e revoca, prenotazione in presenza di esami di laboratorio – effettuerà il consueto orario, dalle ore 08:00 alle 14:00, nei tre giorni di apertura settimanali;



il ritiro diretto dei referti degli esami di laboratorio in formato cartaceo può essere effettuato nella sola giornata del venerdì, dalle ore 08:00 alle 14:00



Si ricorda che la modalità preferenziale per ricevere i referti degli esami è tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico e che è sempre possibile effettuare la prenotazione degli esami di laboratorio mediante l’apposito contact center telefonico aziendale.

Nei giorni di chiusura del consultorio gli utenti possono rivolgersi ai poliambulatori di Châtillon e Donnas.

L’Azienda USL informa che saranno prorogati - per il mese di settembre 2022 – gli ambulatori ad ACCESSO DIRETTO di Donnas, di Gressoney-Saint-Jean e della Val d’Ayas, al fine di dare supporto alla medicina di assistenza primaria e di garantire la continuità assistenziale ai residenti nelle località in cui si sono verificati trasferimenti e dimissioni da parte dei medici di famiglia.

Gli ambulatori ad accesso diretto sono operativi nei giorni feriali e non è prevista l’attività a domicilio. Viene erogata assistenza medico-generica a favore degli assistiti che sono iscritti al Servizio Sanitario della Regione Valle d’Aosta (SSR) senza corresponsione della quota di compartecipazione alla spesa (ticket) ed anche ai non iscritti, ai quali viene richiesto il pagamento di 10 euro per la prescrizione ripetitiva (ricetta medica) e di 25 euro per la prescrizione ambulatoriale (visita).

Tra gli obiettivi di tale implementazione vi è anche quello di favorire una maggiore cultura della medicina del territorio da parte degli utenti, che possono rivolgersi agli ambulatori ad accesso diretto per le necessità non urgenti e non di competenza del Pronto soccorso, contribuendo ad evitare accessi impropri e al migliore utilizzo delle strutture dell’emergenza-urgenza.

Le giornate di apertura e gli orari sono consultabili sul sito internet istituzionale dell’Azienda Usl. www.ausl.vda.it ; link diretto: https://www.ausl.vda.it/contenuti.asp?id=2182&idp=2181&l=1