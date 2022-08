Valgrisenche: Alla scoperta delle piante officinali con Henry Armand

I partecipanti saranno accompagnati in questo viaggio esperienziale open air dall’esperto botanico, Henri Armand di Saint-Nicolas, attraverso i bei sentieri di Valgrisenche lungo i quali potranno scoprire il corretto utilizzo nel quotidiano di alcune tipologie di piante/erbe sia a livello curativo sia a livello di commestibilità.

Sarà un’esperienza da vivere camminando fianco a fianco con uno dei più importanti nomi della botanica valdostana.

A fine escursione Henri Armand assieme a Alessandro Bois presenterà il suo nuovo volume in patois “e lo pou l’à tsantà” che sarà acquistabile presso place aux livres nella piazza parrocchiale della Chiesa del capoluogo.

Il libro, scritto in tre lingue, è un giallo misterioso quanto spiritoso che non mancherà di stupire il pubblico, non solo franco provenzale.