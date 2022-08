Ritrovato in Svizzera uomo dato per disperso sul Monte Bianco

L'escursionista oggetto di ricerca durante la notte scorsa e nelle prime ore di oggi è riuscito a chiamare i familiari via telefono da Ferret, in Svizzera. L'uomo, che non aveva fatto rientro ieri e per il quale si era attivata la macchina dei soccorsi, non aveva con sé il telefono cellulare. Probabilmente a causa di un errore nel percorso, si è trovato in territorio svizzero ed è riuscito a telefonare da un esercizio commerciale, riferendo di aver trascorso la notte all'addiaccio e di essere in buone condizioni fisiche e di non avere necessità di carattere sanitario. PER SAPERNE DI PIU'