Americano disperso sulle pendici del Monte Bianco

E' iniziata nel corso della notte una ricerca coordinata dal Soccorso Alpino Valdostano per il mancato rientro di un escursionista che potrebbe essere disperso nella zona della "balconata" tra il rifugio Bonatti e il rifugio Bertone.

L'uomo (americano, 61 anni), partito per la traversata tra i due rifugi - classica escursionistica - era atteso dalla moglie nella serata di ieri in un ristorante, ma non è arrivato.

Le ricerche sono condotte via terra da quattro unità cinofile del Soccorso Alpino Valdostano, uno specialista con drone con termocamera, due tecnici di elisoccorso, quattro unità del Sagf, due del Corpo Forestale dotati di visori notturni.

Questa mattina è previsto l'impiego dell'elicottero, che sta effettuando sorvoli sulla zona interessata e il supporto dei Vvf per le ricerche.

INCIDENTE STRADALE A ROISAN

Poco dopo le 22 di ieri di oggi, la squadra taglio dei Vigili del Fuoco del comando di Aosta, è intervenuta nel comune di Roisan, in frazione Champvillair Dessous, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due vetture. I due conducenti sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 e sono stati trasportati in ospedale.