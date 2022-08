Elezioni: Stella Alpina con e per Manes e Vesan

La Stella Alpina, partito autonomista e centrista valdostano, rivendica il suo ruolo di "collante" tra gli autonomisti, i progressisti del Pd e il cosiddetto "Terzo polo" di Azione e Italia Viva, che in Valle d'Aosta correranno insieme sotto il simbolo "Vallée d'Aoste", candidando alla Camera Franco Manes e al Senato Patrik Vesan.

Sa "è da oltre 20 anni espressione di un autonomismo valdostano di centro che guarda anche alla collaborazione con forze nazionali popolari, liberali e riformiste per rendere l'autonomismo valdostano aperto, europeo e moderno- scrive in un post Facebook il segretario della Stella, Carlo Marzi- e quindi si è fatta parte attiva affinché in questa coalizione fossero presenti le forze nazionali che oggi rappresentano il 'Terzo polo': Azione e Italia Viva". Per Marzi, "l'unione fa la forza".



Ieri, la Stella ha ratificato nei suoi organismi le due candidature. Marzi spiega: "La scelta che abbiamo fatto da subito è stata di collaborare per l'unità della coalizione che propone queste due candidature. La condivisione di una linea programmatica comune trova la migliore sintesi nei profili di Patrik e Franco, espressione delle nostre comunità, delle loro competenze, del loro impegno profuso sul territorio e della capacità di conoscere e saper ascoltare le necessità culturali, economiche e sociali della Valle d'Aosta".