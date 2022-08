Tanti valdostani addolorati per la morte di Don Luigi Maquignaz

Ieri sera, 16 agosto 2022, presso il Priorato di Saint-Pierre, il Padre ha chiamato a Sé don Luigi Maquignaz, Sacerdote di grande dinamismo spirituale e pastorale che ha segnato la comunità ecclesiale valdostana e la vita di tante persone.

Don Luigi, nato a Valtournenche il 24 febbraio 1929, compie i suoi studi presso il Seminario di Aosta e poi presso l’Università di Friburgo. Viene ordinato sacerdote da Mons. Maturino Blanchet il 12 giugno 1953. Svolge il primo ministero a Courmayeur come Vicario parrocchiale per pochi mesi prima di assumere lo stesso ufficio presso la Parrocchia della Cattedrale dal 15 dicembre 1953 fino al 27 aprile 1960.

Sono anni di grande ed entusiastico impegno che lo vedono attivissimo anche nell’Oratorio cittadino del San Luigi e nell’animazione spirituale dei giovani Alpini presenti nelle caserme cittadine. Il 28 aprile 1960 diventa Parroco di Saint-Pierre e in questo periodo è Delegato per i Ritiri di Chabeuil e Consulente ecclesiastico del Comitato Civico. Il 1° agosto 1967 Mons. Blanchet lo nomina Rettore ed Economo del Seminario Maggiore, incarico che ricoprirà fino al 19 agosto 1970, quando Mons. Lari lo nomina Parroco di Aymavilles, dove avvierà la Casa Famiglia per l’accoglienza e l’assistenza degli anziani presso la ex casa parrocchiale di Saint-Léger.

In questi anni incontra la figura di don Giussani e diviene promotore in Valle d’Aosta del Movimento di Comunione e Liberazione di cui resterà faro e punto di riferimento fino alla morte.

È anche Assistente ecclesiastico dei Laureati cattolici, dell’AIMC e delle ACLI. A più riprese don Maquignaz è membro del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori e della Commissione diocesana de Promovondis ad Ordines.

Il 1° settembre 1980 diventa Parroco di Saint-Martin de Corléans, proprio nel momento in cui sta nascendo la nuova Chiesa e il nuovo complesso parrocchiale, opera che riceverà da lui intelligente e generoso impulso.

Svolgerà questo ministero parrocchiale con grande zelo fino al 27 ottobre 2006.

Nel 1994 il Vescovo gli affida anche il delicato compito di Economo diocesano, servizio che svolgerà per cinque anni. In questi anni avrà la gioia e l’onore di rappresentare la nostra Diocesi come accompagnatore di San Giovanni Paolo II durante le sue vacanze estive in Valle d’Aosta.

Ha promosso molti progetti di recupero e di restauro di edifici ecclesiastici significativi, in particolare il Seminario Maggiore e la Villa del Seminario a Valtournenche. È stato anche anima e artefice della nascita e della costruzione dei Monasteri di Quart e di Saint-Oyen. L’ultimo ministero ufficiale svolto da don Maquignaz è quello di Direttore ed Economo del Priorato di Saint-Pierre dal 28 ottobre 2006 al 1° settembre 2019.

In realtà don Luigi ha continuato il ministero fecondo di accompagnatore spirituale e di confessore per tantissime persone, ministero che ha caratterizzato tutta la sua vita sacerdotale. Questa è stata la priorità anche quando era immerso in una attività pastorale frenetica.

Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 17 agosto 2022 alle ore 20.00 presso il Priorato di Saint-Pierre.

La Santa Messa esequiale, presieduta da Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Valtournenche giovedì 18 agosto 2022 alle ore 10.00.