Nus: L'acqua dell'acquedotto comunale per uso alimentare deve essere bollita

Con un'ordinanza, il sindaco di Nus Camillo Rosset ha disposto "in via precauzionale e per la salvaguardia della salute pubblica" il divieto di consumo dell'acqua potabile "se non previa bollitura".

Il provvedimento si è reso necessario dopo che l'Usl della Valle d'Aosta, esaminando i risultati di alcune analisi di routine, ha dichiarato non potabile l'acqua dell'acquedotto comunale. "Sono stati rilevati dei valori leggermente superiori ai parametri normali che quindi compromettono di poco la potabilità dell'acqua", spiega alla 'Dire' il primo cittadino. Che aggiunge: "Ora stiamo provvedendo al lavaggio delle vasche per cercare di risolvere il problema e probabilmente giovedì pomeriggio saranno fatte delle nuove analisi che speriamo ci permettano di revocare l'ordinanza". Il provvedimento dispone anche la chiusura della casetta dell'acqua.