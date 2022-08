Aosta: Rinnovata sinergia comune Viale Conte Crotti

La Giunta municipale ha approvato lo schema di Patto di collaborazione con l’Associazione Viale commerciale Conte Crotti per la piantumazione e la manutenzione ordinaria, fino al 28 febbraio 2023, delle aiuole spartitraffico e delle fioriere site in viale Conte Crotti.

Viale Conte Crotti è una sorta di centro commerciale di vicinanza ed è sicuramente una delle più belle vie di Aosta autogestite dai commercianti del posto.

Il Patto di collaborazione è lo strumento individuato dal “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” che disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l’accesso a specifiche forme di sostegno, approvato dal Consiglio comunale nel maggio 2021. L' associazione Viale Commerciale Conte Crotti è composta dalla quasi la totalità dei commercianti; è presieduta da Giovanni Girardini mentre Cristina Ierace è la vice presidente. Inoltre fanno parte della segreteria Sabrina Solaro, Celina dell' antica fioreria e Alex Dal Grande.

“Sono ormai 15 anni - spiega Girardini (nella foto) - che ci occupiamo del verde del viale. L' accordo ci è parso un adempimento burocratico in più, ma è comunque importante che si facciano le cose”. Per questo Girardini sottolinea: “Sono contento che la collaborazione con le realtà del territorio sia il mezzo per arrivare ad una maggiore cura della città, ma la collaborazione deve andare oltre al semplice affidamento di fioriere e aiuole a terzi”.

Infine Giradini ribadisce: “Mi aspetto molto di più e non ho paura di dire che chi si rende disponibile alla collaborazione deve vedere la collaborazione crescere su altri progetti che coinvolgano le parti e essere ascoltato dall' amministrazione visto l' attaccamento al territorio”.