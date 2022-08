Saint-Rhémy-en-Bosses: Concerto-spettacolo dedicato alla figura di Thomas Sankara

Sabato 20 agosto alle ore 18.00, nell’area verde della Scuola primaria di

Saint-Rhémy-en-Bosses, si terrà lo spettacolo Sparato, (s)concerto per

Sankara di Andrea Damarco della compagnia Replicante Teatro, musicato

dal vivo da Maurizio Amato (basso elettrico), Matteo Cosentino

(percussioni) e Lorenzo Guidolin (marimba).

L’evento è organizzato dal Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses e dal

Progetto SAI - Sistema di Accoglienza e Integrazione, in collaborazione

con la Parrocchia di Saint Léonard, e l’ingresso è gratuito.



Thomas Sankara è un leader rivoluzionario burkinabé, assassinato nel

1987 a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso.

“La produzione nasce dalla volontà di non abbassare mai la guardia nei

confronti di alcune problematiche - dichiara l’autore Andrea Damarco - ad

esempio quelle legate alla difficile realtà dei migranti, della cooperazione

internazionale e dell'integrazione. Nonché alle reali cause che

determinano instabilità in alcuni paesi e, di conseguenza, la necessità, per

certi popoli, di fuggire dalla loro terra.”

Il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses è un comune “accogliente” dal

2017, anno dell’avvio del Progetto SAI che in Valle d’Aosta coinvolge

anche i comuni di Saint-Vincent, Champorcher e Aosta, per l’accoglienza

di richiedenti e titolari di protezione internazionale, provenienti per la

maggior parte dall’Africa subsahariana e dai paesi asiatici.