Quarta edizione di MO’DELAINE a Valgrisenche il 3 e 4 settembre 2022

Non solo tessuto e materiale tessile, la lana è diventata (o forse lo è sempre stata!), isolante per l’edilizia, materia plastica per l’arte e fertilizzante per l’agricoltura; utilizzi questi che in pochi “non addetti ai lavori” conoscono, e che l’edizione 2022 di MO’DELAINE vuole far scoprire al grande pubblico per rilanciare un dibattito su come il ritorno ad alcune pratiche ancestrali legate alla lana possa sopperire a mancanze e problemi contemporanei.

Indagare il passato e cercare soluzioni per il futuro: MO’DELAINE attraverso laboratori, conferenze, documentari, relatori nazionali e incontri con personalità del mondo digital impegnate nel knitting e nel mondo tessile, punta ad avvicinare il grande pubblico all’utilizzo, alla conoscenza e alla compravendita

responsabile della lana in tutte le sue declinazioni.



Durante i due giorni anche i più piccoli avranno modo di sperimentare la lana, la sua lavorazione e il suo utilizzo attraverso laboratori e animazioni a cura di personalità del mondo del materiale. Saranno presenti Ilary Bottini e Federica Giudice, due importanti personalità del mondo digital che hanno contribuito a far

diventare la lana un materiale non solo contemporaneo e alla moda, ma molto seguito sui social e sui blog.



Sarà presente a Valgrisenche anche una fiber artist, che creerà delle installazioni artistiche per l’occasione; la fiber art è un’espressione artistica in grado di utilizzare tessuti e fibre per privilegiare lo scopo estetico a quello pratico e dare vita a vere e proprie opere d’arte.

L’incontro con la fiber artist è possibile grazie alla neonata collaborazione tra Les Tisserands e ArteMorbida Textile Arts Magazine, uno spazio dedicato al

variegato panorama delle arti tessili contemporanee. Il sito e il magazine di ArteMorbida Textile Arts sono pensati e realizzati con lo scopo di raccogliere e testimoniare le novità e le ultime tendenze del settore, di incoraggiare e favorire la divulgazione della cultura della Fiber Art stimolando l’interesse del pubblico e

promuovendo il riconoscimento del Tessile come mezzo autonomo nel più vasto ambito delle arti contemporanee.

La manifestazione, ideata e organizzata da Les Tisserands in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Valgrisenche, sta crescendo nel tempo e punta a diventare evento di riflessione e di riferimento per il mondo della lana e, più in generale, dei processi che possono portare questa a

diventare una soluzione a diversi interrogativi del mondo che cambia. Proprio per contestualizzare i cambiamenti che investono il pianeta in questo delicato momento, la sera del 3 settembre alle 20.30, al Vieux Quartier, verrà proiettato il docufilm Stracci, di Tommaso Santi: un documentario che parte da Prato

e viaggia in tutto il mondo, affrontando il tema dell'impatto ambientale dell'industria della moda.

Il cuore del documentario è il racconto di un'esperienza di economia circolare straordinaria, antichissima e tornata di grande attualità: quella del riciclo della lana da parte delle industrie tessili del distretto pratese, un esempio da seguire.

L’evento MO’DELAINE vuole anche diventare un importante appuntamento per la ricaduta turisticoeconomica di Valgrisenche, creando un vero e proprio calendario di incontri e laboratori imperdibili per gli amanti del knitting e in generale del mondo della lana.

Il programma:

SABATO 3 SETTEMBRE

 h15 salone polivalente presso Le Vieux Quartier, Capoluogo, Valgrisenche

Convegno: LA LANA OLTRE IL TESSILE

Partecipano:

Pierluigi Damiani e Arcangelo Guastafierro - Presidente e responsabile commerciale di Brebey

Bernardini Luca - Direttore commerciale di Almalana

Ivan Aloisio – Fondatore e amministratore delegato di Fortunale

Margaret Sgarra - Curatrice di arte contemporanea, giornalista di Arte Morbida

Michela Cavagna - Fiber artist

modera Alessandra Borre

h20.30 salone polivalente presso Le Vieux Quartier, Capoluogo, Valgrisenche proiezione del

docufilm “Stracci” di Tommaso Santi

Un viaggio che parte da Prato, capitale mondiale della lana riciclata, e fa il giro del mondo, alla

scoperta dell'impatto sul pianeta del consumo eccessivo a cui ci ha educato il mondo della moda

DOMENICA 4 SETTEMBRE

h10.00/ 18.00 Piazza della Chiesa

Sul filo di lana: fiera di prodotti artigianali legati al mondo della lana e di prodotti gastronomici locali

h11.00 e 14.00 visite guidate con i Greeters alla scoperta dei tesori della Valgrisenche



Durante l'intera giornata dimostrazioni di lavorazioni artigianali a cura degli espositori (feltro,

stampa vegetale, tessitura, maglieria, filatura...)

LABORATORI

Sabato 3 settembre

h.15.30/17.30 con Carla Camocardi

Mi diverto con la lana: gioco, cardo, imparo, tingo (dai 7 anni)

Domenica 4 settembre

h. 10.30/12.00 con Daniela Balducci

Crea il tuo vasetto di lana con la tecnica del feltro (dai 7 anni)

KNITTING & CROCHET con Federica Giudice di Wool Crossing

h. 10.30/13.00 realizza con i ferri circolari un collo con la tecnica del mosaico

h. 14.30/17.00 realizza ad uncinetto un berretto con costa

TESSITURA con Ilary Bottini

h. 10.00/13.00 arazzo botanico

h. 15.00/18.00 tessitura su sagoma

Per tutti i laboratori i posti sono limitati – prenotazione obbligatoria – info e costi

modelaine.valgrisenche@gmail.com



ANIMAZIONE PER TUTTA LA FAMIGLIA

Vestiamo Lella la pecorella a cura di Lana Lab

Crea il tuo piccolo portafortuna in lana – a cura di Les Tisserands

ESPOSIZIONI

Atelier Les Tisserands - Gli gnomi di Genepio alla scoperta della valle dei tessitori - di Roberta

Bianchetti

Itinerante – Tangled/aggrovigliato; il legame tra arte tessile e artigianato - di Michela Cavagna



ABOUT LES TISSERANDS

In una valle incontaminata, a 1600 m di quota, quattro artigiane danno vita a manufatti unici in pura lana di pecora della Valle

d'Aosta.

L'autentico drap di Valgrisenche nasce dall'antico savoir-faire che, rinnovato, garantisce un'eleganza senza tempo.

Da oltre 50 anni la Cooperativa si occupa di salvaguardare, trasmettere, promuovere e innovare una delle peculiarità più importanti della Valgrisenche: la tessitura del drap, tessuto di lana grezza lavorato a telaio a 4 licci.

Con passione, metodo, pazienza e creatività queste donne artigiane mettono in mostra prodotti innovativi, originali e funzionali dal sapore antico e dal design moderno... alla continua ricerca di un connubio tra artigianato e moda, tradizione e creatività.