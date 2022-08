La mappatura dei percorsi escursionistici regionalidisponibile in versione desktop e web App

L’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali, Davide Sapinet, ha introdotto l’incontro sottolineando il grande lavoro di censimento dei sentieri valdostani portato avanti nel corso degli anni, lavoro che trova una sua collocazione unitaria nel nuovo portale di accesso ai diversi servizi. Oltre al catasto in versione desktop, con la sua rete di più di 5.000 chilometri di sentieri e nuove funzionalità, l’Assessore ha presentato anche la web App Sentieri VdA, uno strumento specifico per gli smartphone che, con semplici e intuitivi passaggi, consente di programmare le proprie escursioni a piedi sulle nostre montagne.

Sapinet ha infine rilevato come la rete sentieristica valdostana, costantemente ampliata e soggetta a interventi di manutenzione programmata, grazie al piano triennale degli interventi in amministrazione diretta, costituisce una ricchezza fondamentale per la regione, una rete viaria che garantisce l’accesso al patrimonio naturale della Valle d’Aosta.

Il Coordinatore del Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale della Valle d’Aosta ha quindi riassunto i passaggi che hanno portato, dal punto di vista amministrativo e tecnico, alla realizzazione di questi nuovi strumenti a disposizione del pubblico, mettendo in evidenza come essi rappresentino sia un punto di arrivo sia un punto di partenza per futuri miglioramenti e per implementare l’offerta con ulteriori servizi, grazie anche ai suggerimenti degli escursionisti che, compilando un questionario online messo a disposizione sul portale, potranno esprimere opinioni, valutare il servizio e addurre nuove soluzioni.

Infine, i tecnici INVA hanno illustrato il funzionamento del catasto sentieri e, in particolare, la possibilità di creare un proprio percorso escursionistico personalizzato sulla versione desktop, andando semplicemente a impostare due o più punti di passaggio sulla mappa, e le funzioni della nuova web app Sentieri VdA.

Quest’ultima consente una prima approssimativa localizzazione dell’utente attraverso georefenziazione, attraverso la disposizione manuale sulla mappa di un segnaposto o, ancora, con l’inserimento di un indirizzo specifico. A partire da tale posizione, la web app ricerca tutti i sentieri in un determinato raggio modulabile dall’utente. È sempre possibile, inoltre, scaricare le tracce e utilizzarle con un navigatore GPS esterno.

La web app, infatti, non è uno strumento di navigazione ma un catasto dei sentieri che suggerisce all’utente, da qualsiasi posizione, i percorsi escursionistici a piedi più prossimi, come raggiungerli, il livello di difficoltà, il tempo di percorrenza, i segnavia da seguire e una rappresentazione cartografica del percorso.

Il Catasto sentieri della Valle d’Aosta è realizzato dall’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, in collaborazione con l’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio e con INVA, nell’ambito del Progetto europeo Interreg Alcotra PITEM MITO - OUTDOOR DATA

