Rimosso in anticipo il cantiere sulla statale 27 a Saint-Oyen

In concomitanza con l’aumento dei flussi di traffico per l’esodo estivo l' Anas ha programmato di rimuovere il cantiere sulla statale 27 “del Gran San Bernardo” a monte di Saint-Oyen (km 19) a partire dalle 18 di venerdì 5 agosto fino a domenica 4 settembre compresa.

Il ripiegamento del cantiere, che consente il ripristino della circolazione su entrambe le corsie, è stato esteso rispetto alla programmazione iniziale – che prevedeva la sospensione del senso alternato per nove giorni a cavallo di Ferragosto – a causa dei flussi di traffico molto intensi che si stanno registrando in particolare durante il fine settimana ma anche nei giorni feriali.

Il senso unico alternato sarà ripristinato lunedì 5 settembre per consentire la prosecuzione degli interventi che consistono nella sostituzione delle barriere laterali di sicurezza con ricostruzione del basamento in cemento armato (cordolo).

I lavori, per un investimento complessivo pari a 1,5 milioni di euro, sono finalizzati a elevare la sicurezza degli utenti e il livello di servizio della statale 27 che in corrispondenza della tratta oggetto dei lavori si snoda su un tracciato con scarpate e dislivelli laterali particolarmente importanti, a breve distanza, peraltro, dalla bretella di collegamento che conduce al Traforo del Gran San Bernardo.

Il completamento di tutte le lavorazioni in programma è previsto entro l’anno corrente.

