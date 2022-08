Chiusa la via Italiana al Cervino

Con propria ordinanza di mercoledì 3 agosto 2022, il sindaco di Valtournenche ha deciso l’immediata (temporanea) chiusura della via italiana del Cervino in salita e in discesa.

La decisione è stata assunta poiché vi è un oggettivo pericolo di incolumità degli alpinisti. Infatti le elevate temperature sono state all’origine di distacchi di pietre, la più recente dalla Tesate del Leone, verificatosi intorno alle ore 17 del 2 agosto.