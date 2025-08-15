Quei nomi che non fanno dormire

Tra i ruderi della chiesa di Casaglia, a Monte Sole, dove nel 1944 il nazifascismo sterminò intere famiglie, il Cardinale Matteo Zuppi ha fatto quello che la politica spesso non osa fare: dare un volto, una voce e un’età a chi la violenza ha cancellato. È iniziata così la maratona civile in cui sono stati letti i nomi e le età di oltre dodicimila bambini palestinesi e israeliani uccisi tra il 7 ottobre 2023 e il 15 luglio 2024. Dodicimila nomi, dodicimila vite interrotte. Non un elenco sterile, ma un atto di compassione radicale. Il Cardinale ha pronunciato il primo nome, inaugurando una catena di voci che, sillaba dopo sillaba, ha trasformato lo spazio sacro e devastato di Casaglia in un altare laico della memoria. «Le lacrime dei bambini sono quello che c’è di più insopportabile», ha detto. E se davvero lo sono, allora deve diventare insopportabile anche la violenza che le provoca.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, guidato dal professor Romano Pesavento, ha espresso «profonda gratitudine per l’iniziativa», riconoscendo in quel gesto un esempio di pedagogia civile: insegnare attraverso la memoria, trasformare il dolore in impegno, restituire dignità a chi è stato ridotto a un numero. Pesavento ha rilanciato, proponendo di portare questo rito nelle scuole italiane: ogni primo giorno di anno scolastico, in tutte le classi, leggere simbolicamente i nomi di bambini vittime di guerre e stragi, di ogni tempo e luogo. Un gesto semplice, laico e universale, capace di radicare nei cuori dei più giovani il rispetto per ogni vita e la consapevolezza che la pace non nasce da slogan, ma da scelte e atti concreti.

Non servono effetti speciali, serve coraggio. Perché ogni nome letto davanti a una platea di studenti non è solo memoria: è un dito puntato contro l’indifferenza. È il ponte tra la strage di Marzabotto e le macerie di Gaza, tra la Storia che impariamo nei libri e la cronaca che scorre sullo schermo di un telefono. È un atto che chiede di guardare oltre confini e ideologie, riconoscendo che ogni bambino, a qualsiasi latitudine, ha la stessa dignità e lo stesso diritto alla vita.

Questo è un appello al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara: faccia propria questa proposta e la trasformi in un rito civile nazionale. Perché la scuola non può limitarsi a trasmettere nozioni: deve insegnare a non rassegnarsi. Se restiamo in silenzio davanti a questi nomi, quel silenzio diventa complicità. E chi governa, di fronte a un’idea così semplice e così necessaria, non potrà dire «non sapevo».